Spopolamento, risorse ai territori 

Imprese e investimenti per combattere lo spopolamento e sostenere il tessuto produttivo dei piccoli centri dell’Isola. Questa la scommessa alla base del bando regionale per incentivare l’apertura di nuove imprese nelle realtà dell’interno o promuovere il trasferimento di chi oggi opera nei grandi contesti urbani o nelle aree costiere. L’importanza del piano messo a terra è descritta dalla dotazione finanziaria predisposta dalla Giunta guidata da Christian Solinas.

Le risorse disponibili

L’amministrazione regionale ha deciso di stanziare 120 milioni di euro, di aumentare di 40 milioni la capienza del fondo disponibile per il 2025 e di riservare altri 40 milioni di euro per l'abbattimento del carico fiscale. Somme ingenti che dovranno servire a rendere attrattivi gli investimenti in quelle realtà che rischiano di sparire sotto i colpi del calo demografico. Impegni che portano a 360 milioni di euro il conto delle misure messe in campo per limitare lo spopolamento: l’incentivo all’imprenditoria arriva infatti dopo il bonus nascite, gli interventi sui mutui e gli altri sostegni riservati al mondo produttivo. Il presidente della Giunta regionale ha riassunto la politica che ha ispirato l’azione amministrativa: «La misura per lo sviluppo imprenditoriale nei piccoli comuni rientra nella pluralità degli interventi a cui abbiamo dato corso con decisione e fermezza. Con l’ultimo bando possiamo dire di aver chiuso il cerchio e avviato tutte e tre le misure in favore della rinascita dei territori». Giuseppe Fasolino, assessore regionale al Bilancio, sottolinea l’innovatività della misura: «Siamo protagonisti a livello nazionale e internazionale nella lotta allo spopolamento».

Il provvedimento, pubblicato dal sistema delle Camere di commercio regionali, mette a disposizione un contributo per l’avvio di un’attività in un comune con meno di tremila residenti. La misura dell’incentivo potrà essere pari a 15.000 o a 20.000 euro: il taglio maggiore sarà riservato alle imprese che decideranno di incrementare l’occupazione. A questa misura, a partire dall’anno in corso si aggancia quella di accompagnamento delle imprese – comprese quelle che saranno costituite – che prevede, per i tributi relativi al 2023, un contributo nella forma del credito d'imposta fino al 40 per cento delle imposte versate. La Giunta intende sgravare le attività economiche dagli elevati livelli dell'imposizione fiscale.