Spopolamento, piaga senza fine 

Nei primi quattro mesi del 2023, l'andamento demografico registra dati inquietanti: cinquanta decessi e solo 11 nati. A Macomer l'emorragia sembra inarrestabile. Non più al centro dell'Isola dal punto di vista dei trasporti e servizi, della cultura e altro, la cittadina rischia di diventare un isolato paese della Sardegna centrale, con servizi sempre di più carenti e senza attività che possano creare lavoro ed economia.

Parabola discendente

Nei primi sei mesi di quest'anno c'è stata una accelerazione del calo demografico, con ben 72 abitanti in meno. Se il dato, che rispecchia più o meno l'andamento degli altri comuni del Marghine e della provincia di Nuoro, sarà confermato, alla fine dell'anno Macomer scenderà sotto la soglia dei 9 mila abitanti. Circa mille in meno rispetto all'inizio del 2018, circa 2400 rispetto al 1991, anno in cui Macomer ha raggiunto il massimo dei residenti, con 11.421 abitanti. I dati Istat sull'andamento demografico dei primi mesi del 2023 parlano chiaro: Macomer si sta avvitando in un lento ma progressivo processo di spopolamento, che riguarda anche il territorio. Se l'andamento non viene invertito, tutto diventerà insostenibile nel sistema sociale, previdenziale e sanitario, già fortemente ridimensionato. Soprattutto a pagare dazio saranno i più deboli. La mancanza di opportunità lavorative costringe i giovani, ma anche intere famiglie a spostarsi altrove e comunque abbandonare la cittadina.

Che fare?

La ricetta vera e propria non c'è, anche se nell'ultima campagna elettorale prima delle elezioni comunali, i suggerimenti e i progetti esposti sono stati diversi. Il sindaco Riccardo Uda: «Ci stiamo muovendo per trovare delle soluzioni efficaci, legate in particolare al commercio, alle attività produttive, che rappresentano uno dei pilastri della forza economica su cui ruota gran parte della possibilità di creare nuovi posti di lavoro. Ci stiamo muovendo per rilanciare con la Regione la procedura interrotta per la istituzione di un Consorzio industriale autonomo e debitamente finanziato per rilanciare la zona industriale di Tossilo. Stiamo verificando soprattutto la possibilità di istituire una zona Zes, che colleghi l'area industriale di Tossilo con il porto di Oristano. Un motore per lo sviluppo. Aspettiamo però sviluppi a livello nazionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA