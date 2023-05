Spopolamento, l’Isola perde un deputato 

Lo spopolamento ha presentato il conto: un deputato in meno per l’Isola. Di male in peggio, considerato che il taglio stabilito dal referendum del 2020 aveva fatto perdere alla Sardegna altri dieci parlamentari. Un rappresentante alla Camera in meno è la conseguenza dei dati del censimento generale del 2021, che per legge determina il numero degli eletti di ciascuna circoscrizione. I dati, pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 marzo, sono stati trasmessi agli uffici di Camera e Senato che hanno calcolato i nuovi seggi spettanti a ciascuna regione.

Il calo

A livello nazionale la popolazione è calata di oltre 400mila abitanti, passando da 59.433.744 a 59.030.133. La Sardegna ha la maglia nera: 1.587.413 abitanti a dicembre 2021 contro 1.637.846 di dieci anni prima, oltre a previsioni (200mila abitanti in meno entro il 2040) fosche a dir poco. Le altre regioni in calo sono quindici. Tra queste, Abruzzo, Puglia, Calabria. Solo due – Lombardia e Lazio - quelle dove è stato registrato un incremento rispettivamente di 238.853 e di 211.996 abitanti.E così, alle prossime elezioni politiche, oltre alla Sardegna, Abruzzo, Calabria, Puglia e Campania 2 (le province di Caserta, Avellino, Benevento e Salerno) perderanno un deputato, la circoscrizione Lombardia 1 (Milano) ne avrà due in più, mentre Lombardia 3 (Brescia e Bergamo), Lazio 1 (Roma) e Lazio 2 (le altre province) saranno rappresentate da un deputato in più. Per il Senato, invece, è la Sicilia a perdere il proprio parlamentare in favore della Lombardia.

La nuova mappa

Quindi, secondo i nuovi calcoli, alla Camera la Calabria non avrà più 13 deputati bensì 12, la Sardegna non più 11 ma 10, la Puglia scenderà da 27 a 26, l'Abruzzo da 9 a 8, e la Campania 2 da 17 a 15. Viceversa, Milano passerà da 25 a 27, Roma da 24 al 25, Lombardia 3 da 14 a 15, il Lazio 2 da 12 a 13. Per quanto riguarda invece Palazzo Madama, dalla Lombardia arriveranno 32 senatori in luogo di 31, e dalla Sicilia 15 anziché 16.