Spopolamento, i paesi in affanno «Senza servizi destinati a morire» 

A questo punto, anche sognare un futuro migliore diventa sempre più faticoso. Bisogna fare i salti mortali per riuscire a incassare i fondi del Pnrr e assicurare un servizio o un’infrastruttura alle proprie comunità, ancor più a quelle che pagano a caro prezzo i danni dello spopolamento. Per questo, dietro la denuncia dei sindaci sui concorsi regionali svuota-Comuni c’è l’emergenza demografica, il grande problema che occupa sempre una mole di convegni e, nel tempo, è sempre stato affrontato con tremuli interventi dalle giunte regionali di ogni colore.

Cambio di residenza

L’ultimo, il bonus di 15mila euro per chi compra e ristruttura casa in uno dei 275 paesi sardi con meno di tremila abitanti. «Un’agevolazione che noi abbiamo messo in campo dieci anni fa coi fondi comunali», dice Maria Anna Camedda, sindaca di Baradili, il paese più piccolo della Sardegna (79 abitanti). «Ci si riempie la bocca di spopolamento ma non si fa niente di davvero utile, perché le azioni che possono incidere non sono certo i bonus per il trasferimento della residenza. Certo, magari qualche famiglia arriva, ma come nel caso di Baradili si tratta comunque di trasferimenti fatti dai centri vicini, da comuni anch’essi in via di spopolamento. Che senso ha?». La leva sono invece i servizi, sottolinea. «Servizi che garantiscano alle persone che abitano nei paesi la possibilità di poter scegliere di starci, di restare. Senza sentirsi invece costretti a trasferirsi nei centri più grandi e ben serviti».

La mappa

Sono i problemi di chi vive nei comuni dove mancano le scuole, la banca, l’ufficio postale, il medico di base, e ormai persino il parroco. Centri senza collegamenti viari adeguati, con una traballante copertura di fibra ottica, senza un’assistenza ospedaliera accessibile in tempi ragionevoli. In Sardegna i paesi sotto i tremila abitanti sono 275. Centri delle aree interne di Nuoro, Oristano, Sassari e Medio Campidano che, secondo l’ultimo rilevamento dell’Istat, dal 2000 a oggi hanno perso il 25% dei residenti e che, se non s’inverte la rotta, entro il 2050 conteranno meno della metà degli attuali abitanti.