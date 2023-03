Spopolamento, gli incentivi offerti dal Comune 

Incoraggiare il ritorno in paese e contrastare lo spopolamento attraverso il sostegno alle famiglie. Le misure destinate a cittadini e nuovi residenti sono molteplici e provengono da fondi regionali, statali, europei e comunali. «Arginare il fenomeno dello spopolamento e invertire il segno dei flussi demografici - dice il sindaco Gianfranco Lecca - costituisce per noi una priorità. La qualità della vita di chi abita nei piccoli centri urbani acquista un valore inestimabile perché garantisce uno stile di vita autentico che rende speciale la vita in questi angoli di terra».

Per tutti i cittadini ci sono il bonus bebè e i contributi per chi è disposto a ristrutturare le proprie abitazioni, attraverso l'iniziativa “Progetto Colore”. Altri incentivi per i nuovi residenti sono l’esonero a rimborso dei diritti edificatori, le agevolazioni sul servizio mense scolastiche per 5 anni. Iniziative mirate all’individuazione e messa a disposizione di aree edificabili a prezzo calmierato rispetto a quelli di mercato. Altre mirate alla creazione di Comunità energetiche. E poi agevolazioni, con convenzione con “Banca Etica”, per realizzare impianti fotovoltaici sugli edifici privati. Inoltre iniziative per favorire il riconoscimento del regime di favore per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di ogni genere e assegni equiparabili erogati da soggetti esteri che decidono di trasferire la residenza a Loceri.

RIPRODUZIONE RISERVATA