Spopolamento, ecco i fondi per formare le guide turistiche 

Mentre la pratica per il superamento degli usi civici nell’area mineraria di “Giacùrru” va avanti negli uffici dell’assessorato regionale all’agricoltura, Gadoni incassa 400.000 euro dall’assessorato al lavoro per la formazione delle maestranze locali. In cui spiccano accompagnatori turistici, da destinare al sito ai confini con Aritzo, ora parte di un progetto più ampio.

Dice il sindaco Francesco Peddio: «Una misura che prende forma grazie agli impegni del consigliere regionale Giuseppe Talanas e dell’assessora Ada Lai. Intendiamo partire già dall’estate con la formazione insieme al Parco Geominerario, studiando agevolazioni per chi intenda iscriversi anche all’ambo delle guide turistiche». E poi osserva: «Ci occuperemo anche dell’artigianato e all’agricoltura. Un primo passo per combattere contro lo spopolamento».

Soddisfatti anche i rappresentanti sardi della "Sabbie di Parma srl", demandati alla gestione di Giacùrru: «Il nostro obiettivo è valorizzare il territorio, non depredarlo. Puntiamo ad una ricaduta positiva sulla zona e in questo ruolo le guide turistiche ben si sposano alle nostre intenzioni. La magnetite non crea inquinamento ed è utilizzata per purificare le acque industriali. Lavoreremo per l’80 per cento nel sottosuolo, allargando e migliorando le gallerie esistenti. Creando un collegamento fra le bocche di Perdabila alta e bassa». L’azienda confida in tempi brevi per lo sblocco delle ultime autorizzazioni.

