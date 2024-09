Spopolamento e denatalità: le aule si svuotano 

Pochi alunni a causa delle poche nascite di questi ultimi anni. Chiude la scuola elementare di Sertinu, ma non ci saranno pluriclassi, ma solo accorpamenti.

Macomer, come succede in tutta l'Isola, sconta quindi i problemi legati alla denatalità e allo spopolamento, che si stanno ripercuotendo, inevitabilmente, sul mondo della scuola. Anche se non perde le autonomie scolastiche, mantenendo gli istituti cittadini, quale il "Giannino Caria" e "Binna Dalmasso", i problemi iniziano a sorgere ugualmente. Si corre però ai ripari: per evitare una pluriclasse nel plesso di Padru 'e Lampadas, che avrebbe coinvolto numerosi alunni, è stato deciso l'accorpamento tra quest’ultimo e il plesso di Sertinu. «Quella della pluriclasse è una soluzione che abbiamo evitato - dice Maria Luisa Muzzu, assessora all’Istruzione - abbiamo invece puntato alla qualità del percorso formativo dei bambini, scegliendo la soluzione dell'accorpamento dei due plessi scolastici». Quest'anno nulla cambia nell'istituto "Giannino Caria", ma la situazione potrebbe cambiare in peggio nei prossimi anni. Nel 2023 a Macomer sono nati soltanto 26 bambini. Questo potrebbe significare che, fra cinque anni, ci sarà soltanto una prima elementare per tutti gli istituti.

