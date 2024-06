Spopolamento e decoro, la sfida a due 

Decoro del paese e contrasto allo spopolamento. Sono gli obiettivi principali che caratterizzano i programmi dei due schieramenti che si presentano all'appuntamento con le urne, A scendere in campo le liste civiche "Insieme per Sini" guidata da Elio Simbula, 70 anni, e "Vivi Sini" capeggiata da Andrea Carracoi, 30 anni.

Insieme per Sini

Il primo è un poliziotto in pensione, il suo avversario è invece consigliere comunale uscente. "Insieme per Sini". «Mi è stato proposto di partecipare ad una lista unica – afferma Simbula- per unire il paese, tuttavia ritengo che non siano le elezioni, il momento giusto per farlo. Credo sia doveroso dare la possibilità di scegliere, come nelle migliori democrazie». Simbula elenca le priorità come: «Decoro urbano, pulizia delle strade, manutenzione spazi verdi, potenziamento illuminazione, segnaletica. Fra i servizi ripristino dello sportello bancario o in alternativa, installazione sportello bancomat, miglioramento impianto idrico comunale e dell’abbeveratoio per gli animali, anche favorendo la creazione di “punti d’acqua”, maggiore attenzione al cimitero. Per arginare lo spopolamento promuovere l'insediamento di nuove attività, fornendo una opportunità economicamente vantaggiosa ai giovani che scommettono sulle loro idee». Della lista di Smbula fanno parte Gesuino Atzori, Patrizia Atzori, Germano Baduena, Claudio Figus, Roberto Figus, Rossella Lampus, Simona Simbula, Alina Samantanica.

Vivi Sini

«Siamo un gruppo di lavoro eterogeneo – evidenzia Andrea Carracoi- composto da persone di tutte le età, studenti, lavoratori e pensionati. Una forte componente di giovani, con esperienze e competenze diverse con visione del presente e del passato. il programma individua una serie di problemi sui quali vorremmo intervenire con urgenza, ma è allo stesso tempo un contenitore di idee aperto e in costante evoluzione, con proposte da sottoporre alla comunità e sviluppare collettivamente. L’obiettivo più ambizioso è sicuramente contrastare lo spopolamento creando le condizioni per l’insediamento di nuove attività che offrano opportunità di lavoro a chi desideri vivere Sini. Tra le proposte spicca la parte sociale». Della lista fanno parte: Ottavio Serra, Giampiero Perseu, Sandra Cau, Marco Cau, Enrico Nenicalli, Valeria Floris, Lorenza Lampus, Sabrina Cau, Marco Spanda. (s. c.)

