Spopolamento, come far tornare i ragazzi in paese? 

Del 70 per cento dei giovani che vanno fuori per studio e vorrebbero tornare nel loro paese di origine, solo una piccola parte vi riesce. Fenomeno inquietante, che contribuisce notevolmente a spopolare i paesi, soprattutto quelli delle zone interne. A dirlo è un luminare della ricerca, il sociologo Andrea Membretti, coordinatore dell'indagine sui giovani nell'Italia dei paesi e di "Riabilitare L'Italia". L’associazione Nino Carrus, che ha aderisce al progetto, ha organizzato il convegno "Voglia di restare". Di questo passo, gran parte dei piccoli comuni delle zone interne, rischiano di scomparire. La desertificazione demografica appare inarrestabile. Ovunque. Nella grande sala del Centro Culturale sono intervenuti alcuni giovani che si sono resi protagonisti di iniziative per tornare dopo gli studi nel loro paese di origine.

Hanno esposto le loro testimonianze la ricercatrice Daniela Pisu e il project manager Giuseppe Salis, che hanno parlato della loro iniziativa nel borgo fantasma di Rebeccu, di Ilaria Onida, cooperante internazionale, che ha raccontato la sua esperienza e soprattutto di Gian Luca Atzori, presidente dell'associazione ProPositivo e delle consulte giovanili della Sardegna. «Solo tre giovani su dieci – dice Atzori – vedono delle prospettive. Mettere i giovani al centro è indispensabile, la politica deve fare la sua parte». Al dibattito sono intervenuti la sindaca di Noragugume, Rita Zaru e il presidente dell'Unione dei Comuni, Gian Pietro Arca. Alla fine tutti d'accordo: i giovani devono essere i protagonisti.

