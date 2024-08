Spopolamento, campi di calcio vuoti 

Contro lo spopolamento non c’è partita. È una sfida impari. Il fenomeno dell’Ogliastra che si svuota si riflette pure sul calcio, lo sport più praticato. Anche Gairo sparisce dai radar del pallone dilettantistico. Si aggiunge a un elenco già nutrito con Elini, Loceri, Talana, Urzulei e Ussassai. In più, non ha presentato iscrizione alla Seconda categoria l’Atletico Lotzorai. Ma qui il calcio resiste con l’Unione sportiva Lotzorai che dovrebbe ripartire dalla Terza. Quasi un terzo dei paesi del territorio non sarà rappresentato sui campi di calcio, sebbene tre dei centri orfani del pallone giocato dispongano di impianti all’avanguardia con erba sintetica e tribune coperte.

Il sindaco

C’è chi, come Baunei e Triei, pur di resistere e mantenere intatte le attività del settore giovanile ha unito le forze. È il risultato del cambiamento. «Lo spopolamento influisce, ma in realtà la scelta, quasi obbligata - spiega il sindaco di Gairo, Sergio Lorrai, un recente passato da calciatore nella squadra locale - è legata alla mancanza di disponibilità di alcuni giocatori del paese. La politica della società è quella di valorizzare i ragazzi del posto. Chiaro che oggi il numero su cui si può far riferimento, di base, è molto ridotto, per cui con poche rinunce e scelte diverse viene difficile pensare di svolgere un campionato». I fari sono puntati sul vivaio: «Non mancheranno le giovanili, sempre nell’ottica di valorizzare, promuovere e dare spazio ai ragazzi e alle ragazze del paese».

Il fenomeno

Talana è orfana, da anni, della prima squadra. «Più volte - dice il sindaco, Christian Loddo - ho pensato di cambiare destinazione all’area del campo sportivo, ma ogni volta che mi confronto su questo mi dicono che così facendo è come gettare la spugna. I numeri sono inclementi: 9 nati all’anno, di media, maggioranza di genere femminile. Con questi numeri è difficile tirare su una squadra di calcio. I ragazzi davvero appassionati giocano nei paesi vicini e con ottimi risultati». Lo spopolamento avanza: «È un fenomeno difficile da invertire: vivere in un piccolo paese di montagna non ha un forte appeal. Si aggiunga una politica che investe nelle città e una società i cui valori sono le grandi adunate danzanti, apericene e like sui social. Tutto ciò avrà una fine e imploderà ma per ora non vedo tempi felici per le comunità di montagna».

RIPRODUZIONE RISERVATA