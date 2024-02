Sponsorizzazioni Il Comune  apre ai privati 

Aziende che diventano “giardinieri” del Comune o società che finanziano opere pubbliche, grandi eventi, restauri. Il vantaggio per l’amministrazione? Mettere a bilancio risorse grazie alle sponsorizzazioni. Cambia il regolamento in materia: fino a oggi, infatti, era previsto che il Comune si attivasse per chiedere le sponsorizzazioni, dopo il voto del Consiglio di oggi (di sicuro all’unanimità) anche i privati potranno chiedere al Comune di sponsorizzare opere, eventi, restauro di beni e monumenti. «L’obiettivo è creare economia per le casse del Comune», spiega Corrado Maxia, consigliere di Fdi è “papà” della proposta di modifica. Due le ipotesi: fino a 140mila euro, si potrà fare un affido diretto (40mila per beni culturali), oltre quella cifra occorrerà una gara a evidenza pubblica. «Nel regolamento abbiamo recepito anche la normativa nazionale per la quale i dipendenti pubblici che trovano sponsor, scrivono il bando, etc. debbano avere un beneficio da quelle sponsorizzazioni», dice Maxia. ( ma. mad. )

