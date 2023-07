Spondilite, disponibili i nuovi farmaci bio 

Cos’è la Spondilite Anchilosante?

È una malattia infiammatoria cronica che colpisce principalmente la colonna vertebrale causando una lombalgia che si irradia agli arti inferiori e l’infiammazione delle inserzioni dei legamenti alle ossa (entesiti). La malattia insorge più frequentemente nei maschi in età giovane/adulta, in soggetti predisposti, verosimilmente a seguito di infezioni e traumatismi. Se non curata la malattia causa dolore cronico principalmente la notte e al mattino, con incapacità di svolgere le normali azioni quotidiane. Nel corso degli anni la malattia produce un progressivo irrigidimento della colonna con graduale riduzione dei movimenti di flessione e rotazione. In passato la prognosi non era favorevole ma da diversi anni, con l’avvento dei nuovi farmaci biotecnologici che neutralizzano i principali mediatori di infiammazione (citochine), la prognosi è notevolmente migliorata consentendo, nella maggior parte dei pazienti, una qualità di vita paragonabile ai soggetti sani.