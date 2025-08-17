Sponda sud, 64 ettari da rigenerare 

Sessantaquattro ettari di verde affacciati sul blu, parchi urbani, piste ciclopedonali a pelo d'acqua, sentieri naturali e beni di pregio storico e paesaggistico da visitare. Redatto circa dieci anni fa, il progetto che riqualifica la sponda sud si estende per trasformare in waterfront il tratto di lungomare compreso tra il Ponte di ferro e il teatro Michelucci rigenerando, anche, i quartieri Poltu Quadu e Sacra Famiglia.

Gli interventi

Tra gli interventi in corso di realizzazione, programmati nel 2014 con l'Investimento territoriale integrato (Iti), e quelli in agenda, il maxi progetto ridisegna l'intera zona, dalla viabilità al recupero delle aree costiere in stato di abbandono. Circa 58 ettari di prati, anche negli isolotti del golfo, un parco naturale con camminamenti, percorsi per trekking e punti di osservazione della fauna, e uno dotato di impianti sportivi e strutture per gli appassionati di skateboard, nel piazzale Costante Girardengo, in fase avanzata di realizzazione.

Pista ciclabile

Ai quasi quattro chilometri di piste ciclabili già esistenti se ne aggiungono altrettanti: un anello che, partendo da via Macerata percorre il lungomare fino al teatro Michelucci, la strada Statale 125 e il porto turistico Marina di Olbia, consentirà di collegare lo skatepark alla rete ciclabile cittadina. In bici anche verso l'Isola Manna, gioiello naturalistico al centro dell'insenatura, attualmente raggiungibile percorrendo la vecchia muraglia che delimita la peschiera: una passerella in legno, quasi quattro chilometri, ne renderà facilmente accessibile l'approdo e completerà la passeggiata a mare, dal molo Brin al porto turistico di Poltu Quadu.

I “pezzi” da restaurare

Sull'Isola di Leporeddu sarà restaurato il manufatto storico risalente al 1954, oggi in rovina, e adibito a punto ristoro, infopoint e piccolo centro di documentazione. Da recuperare, e renderlo visitabile, anche, il fortino della Seconda guerra mondiale, sulla spiaggia di Mogadiscio, attualmente occupato indebitamente e vandalizzato. Smantellati pontili e banchine dello storico cantiere nautico Moro, il più vecchio della città, l'area sarà sistemata a verde, attraversata da un tratto degli otto chilometri di piste ciclabili. Tra gli interventi, oltre mille metri di marciapiedi e dodicimila di nuove pavimentazioni stradali.

Espropri

È in corso, intanto, la procedura di acquisizione delle aree interessate dalle opere, circa 40mila metri quadrati tra quelle da espropriare e quelle da richiedere alla Regione, tra le quali l’Isola Manna. In totale, il progetto vale 14 milioni: più di due milioni e 700mila euro sono già stati stanziati nel bilancio del Comune e, per lo più, destinati alla realizzazione dei percorsi ciclopedonali e alla bonifica dei siti interessati, per i restanti l'amministrazione comunale è a caccia di risorse.

