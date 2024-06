Spoils system, Todde dà il via  

La Giunta di Alessandra Todde ha dato il via allo spoils system nelle partecipate della Regione con l’approvazione di due diverse delibere. Sempre nella seduta di ieri, sigillo messo anche su alcuni stanziamenti volti a mitigare la siccità tra Baronia e Gallura.

In Sardegna It, la società in house che lavora a supporto del sistema informativo pubblico, è stato nominato Mauro Ponzè, 51 anni, cagliaritano, attualmente direttore generale alla Numen Technologies, società con sede a Barcellona specializzata nello sviluppo e commercializzazioni di soluzioni di cybersecurity. Ponzè assume l’incarico di amministratore unico. Dalla Regione precisano che il manager è stato indicato «dalla presidente Todde in accordo con l’assessora agli Affari generali, Mariaelena Motzo».

La mano della governatrice c’è anche sul nuovo corso di Janna, una società consortile a responsabilità limitata, di cui la Regione detiene il 49 per cento dell’azionariato. Janna si si occupa di continuità territoriale telematica tra la Sardegna e il resto del territorio nazionale attraverso la posa di cavi ottici sottomarini. Alla Regione spettava indicare due componenti del Consiglio di amministrazione: Todde, sempre in accordo con la Motzo, ha scelto Andrea Balduzzi e Nicola Pirina, due consulenti della presidente che lavorano nello staff tecnico di viale Trento a Cagliari come esperti di industria e innovazione rispettivamente.

Su proposta dell’assessore della Programmazione, il democratico Giuseppe Meloni, sono state approvate alcune variazioni di bilancio con le quali la Giunta darà esecuzione al pagamento di debiti derivanti da sentenze diventate esecutive.

Infine, il capitolo dei Lavori pubblici, assessorato guidato da Antonio Piu (Avs): l’Esecutivo ha deliberato «una serie di misure da mettere in atto per mitigare gli effetti della grave crisi idrica che si registra nel sistema idrico Posada». In particolare, è stata accesa luce verde a una spesa di circa due milioni per «interventi di tipo strutturale», mentre lo stanziamento di ulteriori 850mila euro sarà destinato ad altre piccole opere da realizzare «nei Comuni di Torpè, Posada, Budoni e San Teodoro».

