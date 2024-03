Spoglio nella notte, dagli exit poll spunta Marsilio 

In Abruzzo è testa a testa fra il governatore uscente Marco Marsilio, sostenuto dal centrodestra, e Luciano D'Amico, che corre per il Campo largo. Secondo i primi exit poll Marsilio sarebbe comunque in vantaggio, con un dato che oscilla fra il 50,5% e il 54,5%, mentre il risultato di D'Amico è fra il 45,5% e il 49,5%. La coalizione di centrodestra viene data fra il 49,5% e il 53,5%, il Campo largo fra il 46,5% e il 50,5%.

A far concentrare le attenzioni della politica nazionale sull'Abruzzo è stata soprattutto la dinamica delle ultime elezioni, in particolare quelle in Sardegna, con la vittoria della candidata del Campo largo, Alessandra Todde, che fino a una settimana prima del voto era data in svantaggio. Stesso film in Abruzzo, con i sondaggi che hanno registrato un graduale assottigliamento della distanza fra il favorito Marsilio e lo sfidante D'Amico. Al comitato elettorale di Marsilio, a Pescara, il risultato dell’exit poll è stato accolto con una soddisfazione molto contenuta.

L’affluenza

Anche per questo, gli sguardi sono stati puntati per tutta la giornata sui dati dell'affluenza. Perché specie il Campo largo ha molto scommesso sulla possibilità di convincere gli indecisi, quelli che avevano in testa l'astensione: più alto sarà il numero dei votanti - era quindi il ragionamento - più alte saranno le possibilità di una vittoria per D'Amico. Nel corso della giornata, però, i dati non hanno rassicurato troppo il campo largo: alle 12 l'affluenza era del 15,8%, in aumento rispetto alle regionali del 2019 ma solo del 2%. Alle 19 era del 43,93%, circa l'1% in più rispetto al 2019. Come successo in Sardegna, anche in Abruzzo per la campagna elettorale sono arrivati tutti i leader nazionali, compresa una discreta serie di ministri. Per il centrodestra si sono presentati la presidente del consiglio Giorgia Meloni, il segretario della Lega Matteo Salvini e quello di Forza Italia Antonio Tajani, oltre a Lorenzo Cesa (Udc) e Maurizio Lupi (Noi Moderati). Anche i leader del Campo largo hanno seguito lo stesso schema della Sardegna: tutti impegnati, ma ognuno da sé, perché D'Amico, come Todde, ha voluto dare un'impronta regionale alla sfida. Anche Alessandra Todde è arrivata in Abruzzo a dare man forte a D'Amico.

Le forze politiche

A differenza di quello sardo, in Abruzzo il voto è stato un tuffo nel bipolarismo più puro. Non solo perché i candidati erano solo due, ma soprattutto perché il sistema elettorale prevede un voto secco, senza quella possibilità di disgiunto che in Sardegna ha favorito il Campo largo, con molti elettori che hanno messo la croce sui simboli di centrodestra e poi sul nome di Todde. Col raffinarsi dei dati dello spoglio in Abruzzo, i partiti potranno anche valutare pesi e rapporti di forza: nel centrodestra la Lega spera di tenere la posizione, mentre Forza Italia punta a sorpassarla e FdI a consolidare il primato. Nel Campo largo la partita è sulla leadership della possibile alleanza: in Sardegna il Pd ha doppiato il M5S, ma in Abruzzo, alle ultime regionali, il M5S ha ottenuto risultati migliori del Pd.

