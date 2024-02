Spoglio incompleto: «Difficile caricare i dati in rete» 

Doppia preferenza di genere, un voto per l’uomo e uno per la donna, che diventano due voti per la lista collegata. E i conti non tornano. Ecco uno dei tanti errori commessi nei seggi che hanno contribuito a generare i clamorosi ritardi nel caricamento dei dati sul sito della Regione. Quello che avrebbe dovuto rivelare l’esito delle elezioni in Sardegna. Invece a ieri, oltre 36 ore dopo l’inizio dello spoglio, all’appello mancavano i risultati di 19 sezioni. I plichi con le schede sono destinati a finire al vaglio dei tribunali, che dovranno dirimere le controversie. E magari definire il destino di qualche candidato, promosso o bocciato per una manciata di voti rimasta impigliata in un pasticcio che ha esposto la Sardegna al ludibrio nazionale.

«Tutta colpa del sistema regionale»: questa l’accusa di alcuni sindaci, che lamentavano difficoltà nel caricamento dei dati in arrivo dalle singole sezioni. «Macché, sono i Comuni a sbagliare», è stata la pronta risposta dell’Ufficio elettorale che gestiva tutto l’apparato.

Chiunque avesse ragione, l’errore era umano. Nella fase di registrazione dei voti, e allora il destino è la Corte d’Appello di Cagliari. O in quella di caricamento sul Sier, il sistema informativo delle elezioni regionali. Qui i funzionari comunali dovevano inserire i dati che provenivano dai seggi: voti per il presidente, per il singolo consigliere e per le liste. La pubblicazione sul portale era liscia solo quando una serie di parametri considerava allineati tutti i numeri. Bastava anche una lieve discrepanza per far scattare un sistema di protezione. Che significava: tutto bloccato. E l’esito definitivo delle elezioni non è noto. Tre giorni dopo il voto.

