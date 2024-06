Spoglio dalle 14, attesa nei Comuni sardi 

Comincia alle 14 la lunga giornata dello spoglio elettorale, con tutti i distinguo che le Amministrative portano con sé. Infatti: tra i cinque Comuni sopra i 15mila abitanti andati alle urne in questa tornata, solo Alghero ha la certezza di non andare al ballottaggio tra due settimane: nella città catalana gli sfidanti sono soltanto due, Raimondo Cacciotto (Campo largo) e Marco Tedde (centrodestra), ragion per cui il nome del nuovo sindaco si conoscerà obbligatoriamente in serata. Il secondo turno è invece una possibilità a Sassari e Sinnai, oltre che a Cagliari e a Monserrato.

Sono invece sotto i 15mila abitanti i restanti diciassette municipi che attendono di conoscere i nomi dei primi cittadini. Queste nuove fasce tricolori vanno ad aggiungere ai candidati sindaco che hanno corso senza avversari e sono stati eletti già ieri, una volta accertato il superamento del quorum al 40 per cento (è andata così a Golfo Aranci, Villagrande Strisaili, Villanova Monteleone, Ortueri e Serrenti). Oggi, invece, giornata di verdetto a Bosa, Magomadas, Sini e Sorradile, per quel che riguarda la provincia di Oristano. Nel Nuorese, lo scrutinio assegnerà le fasce tricolori a Onanì e Sarule. Nel Sassarese, l’esito di queste Comunali va deciso a Castelsardo, Illorai, Putifigari e Sorso. Infine, ecco Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino e Sant’Anna Arresi, tutti centri del Sud Sardegna.

In totale sono stati ventisette i municipi che hanno aperto i seggi. Gli eventuali ballottaggi sono previsti il 23 e 24 giugno. Nei piccoli Comuni c’è secondo turno solo nel caso di parità tra candidati sindaco.

