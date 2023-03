Spogliatoi inagibili, il Comune li compra prefabbricati 

Problemi strutturali, crepe sui muri, pericolo di crolli. Non c’era niente da fare. Gli spogliatoi della palestra comunale di via Santi a Sestu erano inagibili. E tali sono rimasti finora, creando un disagio agli utenti.

La Giunta comunale ha però trovato una soluzione: acquistare prefabbricati, che sono stati consegnati in questi giorni. Lo spiega l’assessore Matteo Taccori, responsabile anche dello Sport. «I problemi strutturali del blocco spogliatoi della palestra di via Santi ne avevano reso necessaria la chiusura, creando serie difficoltà alle società sportive che quotidianamente utilizzano questi spazi. Da subito abbiamo affrontato il problema stanziando le risorse necessarie per approntare una soluzione che garantisse la fruibilità degli spazi. È stata così identificata la scelta più rapida ed efficace che consiste nel posizionamento di tre blocchi di prefabbricati».

Come spiega l’assessore, «due garantiranno bagni e spogliatoi alle squadre di casa e ospiti e il terzo potrà essere impiegato per gli allenamenti di potenziamento muscolare svolti individualmente dagli atleti. Sono già stati realizzati i lavori necessari alla posa dei prefabbricati i quali verranno assemblati sul posto nei prossimi giorni». Per il futuro, Taccori promette: «Con l'approvazione del bilancio 2023, stanzieremo le somme necessarie al consolidamento e al ripristino del blocco interessato dai cedimenti, cogliendo l'occasione per migliorare la dotazione infrastrutturale sportiva che il Comune di Sestu mette a disposizione della comunità».

