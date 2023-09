Splendidi bronzetti sardi 

Due sport diversi uniti dall’elemento in cui si svolgono (l’acqua), dal metallo che fanno brillare (il bronzo) e dalla terra che fanno gioire, ovviamente la Sardegna. Da Belgrado e Netanya arrivano due storie che hanno per protagonisti due atleti sardi: uno, il canottiere Stefano Oppo, già affermato, l’altra, la nuotatrice Francesca Zucca, che si affaccia sul palcoscenico internazionale.

Il canottiere

Stefano Oppo è una sentenza: ci vuole una memoria di ferro per ricordare l’ultima volta che non è salito sul podio di una grande manifestazione internazionale (Euroepi, Mondiali, Olimpiadi). Stavolta con coppia con Gabriel Soares, si porta a casa la medaglia di bronzo anche al mondiale di Belgrado, come aveva fatto a Tokyo 2020 (con Pietro W. Ruta). Il canottiere di Oristano e il suo nuovo compagno di armo si sono arresi agli olimpionici iralndesi McCarthy-O’Donovan, vincitori in 6’32”09, davanti alla Svizzera che è riuscita a difendere l’argento per 39 centesimi dal ritorno della barca azzurra. Il Doppio pesi leggeri italiano ha interpretato la finale con grande saggezza, passando al sesto e ultimo posto ai 500 e ai 1000 metri, mentre la Svizzera era in fuga con addirittura 3” netti su Oppo-Soares. Nella seconda parte l’attacco azzurro e la rimonta che li ha portati sul terzo gradino del podio in 3’34”77.

La rivincita è già apparecchiata per i Giochi olimpici di Parigi 2024, per i quali il Doppio italiano è ovviamente qualificato. «L’Irlanda la conosciamo bene, tutti sanno il valore che sa esprimere quindi abbiamo provato a stare con loro la prima parte. Restare al loro fianco ci avrebbe permesso di avere una buona velocità per crescere nella seconda parte. Ci abbiamo provato, ma la Svizzera era davvero tanto avanti ma ci abbiamo creduto fino alla fine: è stata una bellissima gara», ha detto il carabiniere di Oristano.

La nuotatrice

Francesca Zucca, invece, sembra quasi voler riscrivere la storia del nuoto sardo o almeno aggiungere nuovi capitoli. A Netanya (Israele), l’esperina conclude la sua esperienza ai Mondiali Juniores, conquistando una favolosa medaglia di bronzo con la staffetta 4x100 mista. La ranista allenata da Marco Cara, nuota la propria frazione in 1’07”35 e, assieme a Giada Gorlier, Paola Borrelli e Sara Curtis è terza in 4'03”34 dietro Australia e Canada, battendo di 0”17 il Giappone.

Francesca è ispiratissima, sa di giocarsi l’occasione della vita e non la sciupa. Arriva il sesto posto nei 200 rana con il personal best di 2'28”86 (l’anno scorso aveva nuotato in 2'30”65!), che si accoppia con il quinto nei 100 rana (anche qui con il personale di 1'07”68 in batteria, poi 1’07”94 in finale). Risultati che sono stati festeggiati anche a Sassari, dove ieri era in programma il Memorial Stefano Nurra, con una dozzina di azzurri in vasca. Nurra conosceva bene Francesca: forse anche i suoi consigli sulla biomeccanica l’hanno aiutata a fare il salto di qualità. E lei, dopo il doppio titolo italiano di categoria, dimostra che la voglia di migliorare può portarla in alto. Chissà, forse anche verso quel sogno olimpico che Oppo ha già vissuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA