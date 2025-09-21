VaiOnline
Volley.
22 settembre 2025 alle 00:04

“Splendida” Italia: 3-0 all’argentina, quarti col Belgio 

Manila. Finalmente Italia: lo dicono in coro gli azzurri della pallavolo, dopo aver battuto 3-0 (25-23, 25-20, 25-22) un'Argentina tenacemente attaccata alla partita a ogni punto. Il successo che vale i quarti ai Mondiali in corso a Manila restituisce alla nazionale di De Giorgi certezze, dopo i timori del girone. «Abbiamo giocato una buona pallavolo: non siamo stati perfetti, ma splendidi», dice il ct azzurro, lodando la sua squadra per avere mantenuto «solidità» di fronte a un avversario pericoloso. «Finalmente, siamo contenti di come abbiamo giocato», sintetizza Alessandro Michieletto.

La partita

Nel primo set gli azzurri partono contratti, cedendo campo agli avversari che si portano subito avanti; col passare dei minuti però Giannelli e compagni cominciano a giocare in fluidità e grazie a 3 muri consecutivi impattano sul 9-9. L'Argentina fugge di nuovo a +3 (16-13), il recupero arriva con un buon turno al servizio di Giannelli e a una buona efficacia a muro (4 nel parziale e 20-19 avanti per la formazione tricolore). Finale davvero emozionante, si viaggia in parità fino al 22-22, e l'Italia piazza il il break decisivo: 25-23 conclusivo firmato dal capitano Giannelli. Secondo set con copione analogo, le due restano a contatto ma gli azzurri sono bravi a sporcare molti palloni degli avversari a muro e accumulano quattro punti di vantaggio (15-11); l'Argentina è mantenuta a distanza fino al 25-20 che vale il 2-0 Italia. Nel terzo parziale Mendez dà spazio a Gomez al posto di Koukartsev, l'albiceleste ne coglie i frutti e va in vantaggio sul 18-17 dopo aver inseguito a lungo. Tra le difficoltà, la squadra di De Giorgi è capace di reagire, dalla parità di 19-19 è decisivo l'ottimo turno di servizio di Romanò, autore di 3 ace consecutivi. Sul 24-20 l'Itali amanca due match point, ma sull'attacco di Bottolo chiude la partita al terzo.

I quarti

Mercoledì l'Italia nei quarti di finale ritroverà quel Belgio che l’ha battuta nel girone e che ha eliminato la Finlandia (3-0). «Sarebbe bello prendersi la rivincita», ammette Romanò. «Contro i grandi avversari ci accendiamo, e da ora in poi gli avversari saranno sempre più forti».

