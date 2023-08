Spissu: «Voglio godermelo» 

Sassari . AAA Cercasi quarto moro per la nazionale di basket. Marco Spissu sorride: «In effetti siamo in tre, Gigi Datome, l’assistente Riccardo Fois e io. La rosa sarda si sta ampliando». Con la Trentino Basket Cup è iniziata la fase delle amichevoli per rodare la nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco per i Mondiali. Prima gara a Manila il 25 agosto contro l'Angola. Le altre avversarie del girone sono la Repubblica Dominicana e i padroni di casa delle Filippine. L'estate scorsa il play sassarese, esploso alla Dinamo proprio col Poz, ha giocato gli Europei da protagonista contro Francia (21 punti) e Serbia (22 e 6 assist), due anni fa ha disputato l'Olimpiade, anche se a causa di un infortunio non ha potuto dare il meglio. Ora c'è il Mondiale. In realtà dalla pattuglia dei 15 verranno esclusi ancora tre giocatori, ma con 35 presenze e 264 punti Marco Spissu ha dimostrato di poter essere uno dei riferimenti in azzurro.

Tre sardi in nazionale, che effetto fa?

«Stiamo crescendo. Poi è motivo d'orgoglio giocare insieme a Gigi che ha portato la bandiera per tanti anni. Sono contento di esser al suo fianco nell'ultimo mese».

Che aria si respira in Nazionale? La devono ancora intervistare Datome e Melli per la loro rubrica sui social?

«L'aria è la stessa: c'è entusiasmo, voglia di indossare la maglia. Ora la prima sgambata in questo torneo, contro squadre come la Turchia più avanti di noi perché fa il preolimpico. Quanto all'intervista del podcast di Gigi e Nik devo dire che sta piacendo molto ai tifosi».

Atene, Ravenna per il DatHome Day e Cina: più viaggi che allenamenti, come si regola coach Pozzecco?

«Da qui sino al Mondiale faremo in tutto sette-otto allenamenti. Si viaggia molto e si gioca molto. Cerchiamo di arrivare pronti, ma l'identità è rimasta quella. È vero che gli allenamenti sono pochi ma sono intensi, non serve più fare la doppia seduta, un'ora e mezzo di qualità e poi ci riposiamo. Stiamo mettendo benzina nel serbatoio».

Il 25 agosto i Mondiali, Angola, Repubblica Dominicana e Filippine: com'è il livello del girone?

«Non è un girone di basso livello, nella Repubblica Dominicana gioca Kat Towns che è una prima scelta Nba, nelle Filippine c'è Jordan Clarkson degli Utah Jazz. Affronteremo avversarie fisiche e atletiche, con giocatori di talento, anche se ancora non abbiamo iniziato a visionarli e analizzarne pregi e difetti. Noi dobbiamo giocare la nostra pallacanestro come la scorsa estate e soprattutto evitare gli up and down».

La Nazionale emoziona ma non ha ancora vinto...

«Contro la Francia bastava un libero e saremmo andati a medaglia negli Europei. Il basket è anche questo, ma abbiamo fatto un lavoro eccellente, abbiamo emozionato la gente che ci ricorda come avessimo vinto qualcosa di importante. Per certi aspetti mi ricorda l'accoglienza che Sassari ci riservò dopo la finale scudetto del 2019: vinse Venezia ma fummo accolti in maniera affettuosa e calorosa».

Cosa può dare Marco Spissu alla Nazionale?

«Devo essere me stesso e dare il massimo, è il primo Mondiale e cercherò di godermelo».

Olimpiade, Europeo e Mondiale, si chiude un cerchio?

«Sì, chiudo il cerchio, ma un altro giro lo vorrei fare, ripartendo dalle Olimpiadi...».

