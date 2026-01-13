Spissu ritorna a Sassari 

Sassari. Arriva stasera al PalaSerradimigni l'avversario più amato, uno dei beniamini dei tifosi sardi non solo di basket. Non è la prima volta da ex, perché ha indossato la maglia del Venezia per due stagioni. I tifosi si augurano che sia l'ultima. Anche perché la sua città è l'ideale per chiudere la carriera. E ricomporre la coppia Gaspare e Orazio con l'amico fraterno Achille Polonara, che il presidente Stefano Sardara “ha riportato” a Sassari dandogli il tempo necessario per rimettersi in forma dopo il trapianto di midollo per contrastare la leucemia mieloide. Spissu e Polonara sono stati tra i protagonisti della conquista dell'Europe Cup Fiba, nel 2019, con una delle squadre che più ha riscosso affetto e simpatia. Tra l'altro c'è anche Rashawn Thomas, che di quel gruppo ha fatto parte.

Non è un sogno, ma una vera possibilità (il contratto con Saragozza scade a giugno) che alimenterebbe ulteriormente quell'entusiasmo che ha iniziato a rinascere, come visto nella vittoriosa partita contro Brescia. E poi il gruppo di quest'anno può rappresentare una base solida per il futuro, perché se a sei-sette giocatori si aggiunge Spissu si avrebbe anche quella connotazione sassarese-sarda che è fondamentale per l'identità della Dinamo. Va ricordato infatti che solo Chessa e Spissu sono stati i giocatori locali utilizzati non occasionalmente in serie A.

La Spissumania

Classe 1995, statura non eccelsa (183cm) che contiene a stento una personalità da gigante. Il play sassarese è, ovunque vada, non solo per la sua grande disponibilità coi tifosi, ma soprattutto perché è un modello imitabile di un giocatore che pur non avendo mezzi atletici o fisico straordinario riesce ad essere protagonista ad alto livello. Ha vinto il campionato italiano U19 col Casalpusterlengo nel 2014, ha riportato la Virtus Bologna in serie A aggiungendovi la Coppa Italia nel 2017, ha vinto due anni dopo la coppa europea e la Supercoppa Italiana con la Dinamo, ha giocato in Eurolega con lo Unics Kazan, da due anni è a Saragozza dove disputa la Liga Acb, il campionato spagnolo, il più forte d'Europa. Ha superato le cento presenze nelle varie nazionali, dall'Under 15 a quella maggiore. Tutto questo hanno fatto sì che la maglia numero “0” di Minispi, come viene anche soprannominato, sia sempre tra le più vendute, a prescindere dai colori sociali.

I precedenti da ex

Sono quattro gli incroci e va detto che tranne in una gara il play sassarese non ha brillato, forse condizionato dall'emozione. Nella stagione 2023/24 con Venezia ha espugnato il PalaSerradimigni per 73-62 ma è rimasto a secco. E al ritorno Spissu ha segnato solo una tripla, col Banco a violare il PalaTaliercio 78-71. Nel campionato 22/23 invece ha firmato 13 punti nel successo in laguna per 86-76 in quella che è stata la prima gara da ex e appena 3 punti nella sua prima apparizione a Sassari da avversario, che si è chiusa con il successo della Dinamo per 90-81. Bilancio quindi equilibrato: 2-2.

I numeri in biancoblù

Ha iniziato nel minibasket con Nunzia Serradimigni, nazionale di basket che ha preso parte pure all'Olimpiade di Mosca e poi è passato alle giovanili della Dinamo e da qui in prima squadra dove nel solo campionato ha accumulato 140 gare giocate (73 volte in quintetto) con 1.204 punti (strepitoso il 43% nelle triple) e 491 assist. Il suo primato in biancoblù è di 28 punti contro Trieste con 36 di valutazione e 11 assist contro Brindisi. Da ricordare poi che quando era in forza alla Dinamo ha fatto parte della nazionale 3x3 ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona del 2018 dove ha vinto la medaglia d'argento.

RIPRODUZIONE RISERVATA