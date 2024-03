Spissu, primaria emerita 

Marinella Spissu è stata nominata primaria emerita del Brotzu. L’onorificenza le è stata attribuita dalla direttrice generale Agnese Foddis.

«Ha diretto l’ospedale durante la pandemia affrontando e superando, con grande capacità, le tantedifficoltà quotidiane», commenta Foddis. «La dottoressa Marinella Spissu nel momento più buio della storia contemporanea ha dato una prova esemplare delle sue capacità mediche e gestionali, consentendo al più grande ospedaledell’Isola di superare sfide impreviste e senza precedenti».

Un’ulteriore occasione per sottolineare come all’interno dell’Azienda ospedaliera le risorse femminili siano considerate un importante valore aggiunto», si legge in una nota. «L’Arnas Brotzu contaoltre tremila dipendenti di cui duemila sono donne che, a tutti i livelli, contribuiscono con la loroindiscutibile professionalità a dare assistenza alle migliaia di pazienti provenienti da tutta l’Isola».

RIPRODUZIONE RISERVATA