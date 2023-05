Spiritu Santu, nuova indagine 

Il Noe si occupa di nuovo della discarica di Spiritu Santu, le indagini (coperte da riserbo) sono in corso da mesi e riguardano diverse attività che si effettuano nell’impianto consortile e le condizioni nella piattaforma di trattamento e smaltimento di rifiuti di Olbia. Si parla di nuovo di analisi, affidate a soggetti esterni, sulle falde acquifere nella zona e su potenziali fonti di contaminazione. Va detto subito che il Cipnes, lo scorso anno, ha affidato a una azienda specializzata verifiche accurate e analisi su tutti gli indici della compatibilità ambientale del sito e non sono emersi dati fuori norma. I Carabinieri del Noe si occupano dell’impianto, a quanto pare, dopo diverse segnalazioni. La questione della grande discarica di Murta Maria non è chiusa, soprattutto alla luce dello stop al progetto del biodigestore. Il dato centrale è il funzionamento in deroga di un sito che dovrebbe essere chiuso, il riferimento è all’utilizzo, in collegamento con la piattaforma di trattamento, della discarica che, sulla carta, dovrebbe essere già chiusa da un bel pezzo. E poi c’è il tema del settore della grande area di stoccaggio di proprietà comunale. Una porzione della discarica che dovrebbe essere bonificata, ma non ci sono i fondi per un intervento complesso e costoso di bonifica ambientale. In ogni caso, discarica e piattaforma di trattamento sono al centro dell’attenzione per numerosi aspetti.

Numeri da record

Gli investigatori hanno in mano i dati del conferimento. Lo scorso anno nell’impianto sono arrivati da giugno a settembre 27 milioni di chili di rifiuti. Per citare il mese di agosto, 10 milioni di chili, 1 milione 700mila in più rispetto al 2021. Va anche detto che grazie ad alcune precauzioni e misure adottate durante l’estate, il problema dei miasmi è stato ridimensionato, ma non risolto. Il quantitativo di rifiuti continua a crescere, nonostante una serie di provvedimenti che hanno dirottato altrove frazione secca e organico. La Procura di Tempio ha chiesto l’archiviazione di alcune delle indagini aperte negli ultimi anni, ad esempio quella sui fanghi conferiti dalla Campania, ma ora il problema sembra un altro e riguarda condizioni ambientali del sito e dimensione dei conferimenti.

