“Spirit of rocks”, a Buddusò pulsa un cuore di granito 

Un futuro costruito con la pietra, elemento primordiale che continua a essere materia viva e fonte di iniziative imprenditoriali, progetti e di utopie. È il marchio di “Spirit of rocks”, la manifestazione che si conclude nel fine settimana a Buddusò. L’evento rinnova la solida tradizione del Simposio della scultura e propone incontri, approfondimenti, spettacoli e concerti che hanno come filo conduttore la ricerca della via di uno sviluppo generato dalla forza del granito e di tutte le altre risorse del territorio. L’iniziativa è il frutto di una convergenza strategica del comune e delle associazioni Badde Salighes 1879 e Riabitare la Sardegna. Comunanza di idee e di intenti sulle scelte che possono cambiare in meglio i destini di un territorio in cui la lavorazione del granito è un’antica vocazione.

Sandro Murtas, anima di “Badde Salighes 1879”, già direttore generale di Abbanoa, è uno degli ispiratori del programma di eventi nel comune del Monteacuto. «L’obiettivo è quello di dare slancio alla vita della comunità. Vogliamo delineare prospettive e indicare una possibile via per una crescita che sia duratura e sostenibile. È realistico pensare a uno sviluppo che parta dalle risorse del territorio e che coinvolga giovani talenti sardi, ognuno con le sue professionalità, non più costretti ad emigrare». In questo cantiere di idee c’è anche Antonio Mura, assessore alla Cultura, che ha raccolto l’eredità del padre, Nino, sindaco nel 1984, l’anno di nascita del Simposio. «Dobbiamo riscoprire l’anima del granito che non è un bene privato, ma rientra nel patrimonio collettivo. Un bene da valorizzare per dare un senso al futuro del territorio».

Dopo l'incontro sul tema “Riabitare Buddusò”, lo spettacolo “Sardi della Pianura” di Renzo Cugis e Flavio Soriga, e il confronto sul libro di Francesco Giorgioni “Libero, il sardo che girò il mondo in bicicletta”, l’evento riprende il 14 luglio tra la piazza e il centro culturale. La musica dei rapper Sgribaz e Low-Red chiuderà, il 15, la rassegna. E c’è grande interesse per il lavoro degli artisti Giuseppe Amato di Sarule, Pinuccio Derosas di Olbia, Francesco Cadeddu di San Gavino, Adriano Ciarla di Massa Carrara, e Luka Radojevic del Montenegro, che in questi giorni devono plasmare, secondo la loro sensibilità, grandi blocchi di granito.

RIPRODUZIONE RISERVATA