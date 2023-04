Spiraglio per Jj4, Pichetto «spera nel trasferimento» 

TRENTO. Si apre uno spiraglio per l'orsa Jj4, il cui destino sembrava ormai segnato. L'Ispra ha inserito la possibilità di valutare il trasferimento dell'animale responsabile dell'uccisione del runner Andrea Papi nella relazione depositata al Tar di Trento, un parere chiesto dal tribunale amministrativo in vista della decisione sull'ordinanza di abbattimento dell'esemplare firmata dal governatore trentino Maurizio Fugatti, che verrà presa in camera di consiglio il prossimo 11 maggio.

Anche il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, auspica una conclusione diversa da quella della soppressione dell'animale. «Da qui all'11 maggio - ha detto - stiamo cercando delle soluzioni di trasferimento». Pichetto ha inoltre confermato l'intenzione di intervenire sulla popolazione degli orsi in Trentino. «Ce ne sono circa 120 sul territorio - ha specificato - mentre secondo i dati di 20 anni fa potevano essere circa 40. Su questo bisogna agire per risolvere la problematicità».

Dopo la cattura di Jj4, avvenuta lunedì, Fugatti ha sempre escluso un trasferimento, confermando in più occasioni l'intenzione di procedere all'uccisione, al pari di quanto stabilito con l'ordinanza su un altro orso, Mj5. Tuttavia, la Lav ha presentato due alternative, dicendosi pronta a sostenere i costi di spostamento dell'esemplare in un santuario per orsi all'estero.

RIPRODUZIONE RISERVATA