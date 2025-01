Spiraglio dopo la marcia per la salute 

Il nuovo anno porta uno spiraglio di speranza per la sanità nel Sulcis. Potrebbero arrivare, a partire dai prossimi giorni, i primi risultati frutto della marcia per la salute svoltasi lo scorso 28 novembre davanti l’assessorato regionale alla sanità a Cagliari.

La protesta

In quell’occasione, circa trecento persone provenienti da tanti Comuni del territorio, compresi tanti studenti, manifestarono per richiedere che si sbloccasse la precaria condizione della sanità sulcitana. Al termine di una riunione tra una delegazione e l’assessore Armando Bartolazzi i manifestanti andarono via con la promessa di essere convocati per incontri bimestrali con gli uffici regionali dell’assessorato e della convocazione di un tavolo tra referenti delle associazioni, l’assessore regionale e il direttore generale della ASL 7 Giuliana Campus. Ad oggi ancora niente è avvenuto e c’era chi temeva che si trattasse di promesse vane ma, come spiega Daniele Mele, dello Sportello Sulcitano, organizzatore della Marcia: «Alcuni giorni fa ho parlato con l’ufficio di Gabinetto dell’assessore e mi è stato detto che la prossima settimana saremo convocati per iniziare a discutere ed affrontare i problemi». Daniele Mele, che da tempo coordina questa interminabile battaglia e oggi anche consigliere comunale a Carbonia, un briciolo di speranza la ha: «Sono ben consapevole che tutto non si possa risolvere nell’immediato perché il pessimo stato in cui si trova la sanità nel Sulcis è frutto di una situazione che va avanti da anni, però chiediamo che si acceleri immediatamente per ottenere risultati concreti».

Le criticità

Qualcosa sta avvenendo ma non è abbastanza, come sostiene ancora Mele: «Le commissioni per l’invalidità si stanno iniziando a muovere un po’ di più ma non basta. Se prima andavano a 10 all’ora, oggi vanno a 20, ma dovrebbero andare a 200». Per il rappresentante dello sportello sulcitano tante ancora le priorità che saranno portate sul tavolo, due su tutte: «Vogliamo sapere cosa si vuole fare con i reparti degli ospedali del Sulcis e con le guardie mediche, non è possibile che si continui a chiudere tutto, così come non è possibile che i tempi per una visita specialistica continuano a variare dai sei mesi ai due anni». Sul tema della sanità, o meglio dire della malasanità, si è sempre interessata anche la Chiesa del territorio. Don Antonio Mura, responsabile per la pastorale sociale e lavoro della Diocesi di Iglesias, afferma: «C’è urgenza di ascolto e intervento su tutte le problematiche sanitarie del territorio. La gente continua a fare la fila e sulla propria pelle sperimenta il grave disagio derivante dalle problematiche relative alla propria salute. Quindi è da accogliere in modo positivo ogni attenzione che il governo regionale vorrà porre a favore di questo annoso problema che riguarda la vita quotidiana delle cittadine e dei cittadini».

