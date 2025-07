Spiraglio di Trump sui dazi, ma l’Ue prepara la risposta 

Bruxelles. Tramontata l’utopia dei dazi zero, l’Ue si muove tra l’incudine del 30% minacciato da Trump e la possibilità di un’intesa tra il 10 e il 15%. L’ombra di un’aliquota al 20% continua però a stagliarsi sul tavolo negoziale. Il tycoon ha rilanciato con un’imposta generalizzata per oltre 150 Paesi «più piccoli», lasciando aperto uno spiraglio per Bruxelles ma a condizioni «molto diverse» dal passato. Su questa formula generica il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic cerca di cucire l’intesa a Washington prima della scadenza del 1° agosto.

Il sentiero resta stretto, ostacolato dai nodi irrisolti su settori strategici continentali - dall’automotive all’agroalimentare - e dalla nuova minaccia Usa di stangate anche su farmaci e semiconduttori. Per questo, forte anche della maggiore propensione di Berlino ad agire, Palazzo Berlaymont studia un terzo pacchetto di contro-dazi sui servizi - Big Tech, ma non solo - e controlli all’export, da attivare in caso di rottura. Sefcovic ha visto separatamente Jamieson Greer e Howard Lutnick, uomini-chiave della linea Trump, nel tentativo di decifrare le reali intenzioni del tycoon. Intanto Giorgia Meloni esorta a compiere ogni sforzo per «scongiurare la guerra commerciale con gli Stati Uniti» che, ha sottolineato, «non avrebbe senso e colpirebbe soprattutto i lavoratori». Secondo Confindustria un’aliquota al 30% potrebbe costare all’Italia fino a 38 miliardi di euro in esportazioni verso gli Stati Uniti, su un valore complessivo annuo di circa 65. L’Europa, un tempo «brutale», ora si sta comportando «in modo molto gentile», ha detto Trump ai microfoni di Real America’s Voice, continuando ad alimentare le speranze di un accordo.

