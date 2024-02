Spiragli per un accordo  sugli ostaggi israeliani  

Tel Aviv. Nei negoziati al Cairo qualcosa si muove per un accordo sul rilascio degli ostaggi israeliani e su una possibile tregua a Gaza. Dopo il fallimento degli ultimi colloqui che ha inasprito la guerra nella Striscia, ora qualche segnale c'è. Il quotidiano saudita Asharq Al-Awsat parla di «progressi nei colloqui tra Egitto e Hamas. La fazione islamica ha ammorbidito le sue posizioni e l'Egitto sta lavorando per ottenere una flessibilità simile anche con la delegazione israeliana».

Nella capitale egiziana a guidare la delegazione di Hamas c'è il leader Ismail Haniyeh. A dare più forza alle indiscrezioni ci pensa il ministro del Gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz. «Segni preliminari», dice, indicano che «c'è la possibilità di far avanzare un nuovo accordo per liberare gli ostaggi. Non lasceremo intentata alcuna possibilità».

La dichiarazione di Gantz ha fatto uscire dal cono d'ombra quanto sta avvenendo al Cairo, fin dall'inizio della guerra uno dei luoghi della mediazione. Fonti egiziane segnalano il ritorno nella capitale di una delegazione israeliana dopo una rapida consultazione a Tel Aviv sugli sviluppi dei colloqui.

RIPRODUZIONE RISERVATA