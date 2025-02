Spiragli per la Corte costituzionale, spunta la giurista Sandulli 

ROMA. I contatti, sotto traccia, non si sono mai del tutto interrotti. E si sarebbero intensificati nelle ultime ore, alla vigilia della nuova convocazione del Parlamento in seduta comune, nonostante sulla scena maggioranza e opposizioni siano più lontani che mai, dopo le bordate sul caso Almasri, la mozione di sfiducia - che non si voterà a breve - su Daniela Santanché e ora pure su Carlo Nordio. Per evitare che anche domani ci sia l'ennesima fumata nera sui giudici della Consulta mancherebbe ancora, però, il via libera di Giorgia Meloni. La premier si potrebbe confrontare con gli alleati nelle prossime ore, anche per vagliare il nuovo nome messo sul tavolo dal centrosinistra: la figura tecnica prevista dallo schema di massima già concordato da mesi potrebbe essere la giurista Maria Alessandra Sandulli. Figlia di Aldo Maria Sandulli, considerato uno dei padri del diritto, la professoressa ordinaria di diritto amministrativo all'Università di Roma Tre fa già parte di una corte costituzionale, ossia il Collegio garante della costituzionalità delle norme della Repubblica di San Marino. Se l'intesa fra i partiti andasse in porto - e i più ottimisti dicono appunto che manchi solo la ratifica finale - approderebbe alla Consulta. Un salto che già le era stato proposto nel 2014, quando il Parlamento doveva eleggere due giudici costituzionali e si profilava un tandem rosa con Silvana Sciarra. Poi lei stessa, pur "onorata", fece un passo indietro ritirando la disponibilità alla luce dei malumori in FI di chi rivangò la firma apposta dalla giurista su un appello contro la riforma della giustizia del 2005 del governo Berlusconi. Certo il menù di un vertice tra i leader del centrodestra difficilmente potrebbe evitare di affrontare anche altre questioni, comprese le ultime incursioni di Matteo Salvini sul fronte del fisco, con la richiesta martellante di una "definitiva" rottamazione delle cartelle, sia in politica estera. Ma chiudere sulla Consulta potrebbe essere un segnale di distensione.

