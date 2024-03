«Spioni d’Italia», allarme di Cantone 

Altri accessi abusivi alle banche dati sono avvenuti nonostante l'inchiesta di Perugia, con nuovi spioni che alimentano il mercato delle Sos, le segnalazioni di operazioni sospette, anche dopo l'indagine aperta sul finanziere Pasquale Striano. In commissione parlamentare Antimafia, il procuratore Raffaele Cantone, titolare dell'ufficio umbro, svela la portata di un caso ben più ampio ed elenca numeri di una mole che definisce «mostruosa» e «inquietante».

Sotto accusa

Il tenente Striano, al centro dell'inchiesta sui presunti dossieraggi, è accusato di aver consultato, all'interno della banca dati Siva, 4.124 "Sos”, digitando il nominativo di 1.531 persone. Ma si superano i diecimila accessi, considerando che Siva non è l’unico sistema in cui si possono raccogliere informazioni. Se si calcolano anche i download, i numeri triplicano. Il finanziere da solo ha scaricato 33.528 file dai sistemi della direzione nazionale Antimafia, per la quale prestava servizio. Con queste cifre, Cantone ha ammesso i suoi timori: «Che fine hanno fatto gli atti prelevati? Quante di queste informazioni possono essere utili anche ai servizi segreti stranieri?».

Rischi e preoccupazioni

Il “caso Striano” ha fatto emergere le vulnerabilità di diverse banche dati che potrebbero esporre al rischio la sicurezza nazionale. C'è una riflessione in corso - cui potrebbe concorrere anche il Copasir, il Comitato parlamentare ad hoc – con l’obiettivo di ridefinire l’accesso e la gestione del materiale sensibile. Seppure non è certo che Striano abbia avuto rapporti con gli 007 di altri Paesi, non si può escludere la diffusione dei riservati. Tanto che Cantone è stato audito pure dal Copasir, al pari del procuratore nazionale Antimafia, Giovanni Melillo.

L’indagine si allarga

I riflettori della Procura sono accesi adesso sull'eventuale rete del tenente, indagato assieme al sostituto procuratore antimafia Antonio Laudati. «Sappiamo – ha rivelato Cantone – che Striano era il coordiantore ma operava in pool. Ci sono stati altri accessi alle “Sos” durante questa fase e continuiamo ad averne di abusivi ad altre banche dati». Quanto al mandante, «c'è un sospetto forte, ma non ancora la certezza». Cantone parla di una «prova clamorosa» relativamente a una Sos «riguardo un imprenditore che avrebbe avuto a che fare col ministro della Difesa». A Striano, nel frattempo, è stato assegnato un incarico non operativo.

