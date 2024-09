“Spionaggio” contro Solinas, il Pm chiede tre condanne 

Tre condanne e quattro assoluzioni per lo “spionaggio” contro Christian Solinas. Queste le richieste della pm Rosanna Nurra al giudice Antonio Spano, ieri in tribunale, nella vicenda che vede sette dipendenti dell’ateneo sassarese imputati per accesso abusivo al profilo informatico universitario dell’ex presidente della Regione Sardegna. La pm ha ripercorso la causa fin dagli albori quando due articoli apparsi sulla stampa nel 2019 parlarono di presunte irregolarità nella laurea in Giurisprudenza dell’allora candidato governatore.

Le condanne a un anno di reclusione sono state sollecitate per Barbara Pes e Franca Sanna, il cui ingresso nel profilo universitario, secondo l’accusa, non sarebbe stato giustificato. Otto mesi invece quanto chiesto per Antonio Catogno. È stata invece richiesta l’assoluzione perché il fatto non sussiste per Paolo Deledda, Michele Meloni e Liana Carboni mentre per Laura Mureddu l’assoluzione dovrebbe essere data con formula dubitativa. Oggi in aula oltre alla requisitoria, ci sono state le conclusioni dell'avvocato di parte civile, Salvatore Casula. Nella prossima udienza la parola passerà agli avvocati della difesa, Elias Vacca, Teresa Pes, Nicola Satta, Sebastiano Chironi, Nanni Campus, Maurizio Serra, Camilla Pirino e Nicola Andrea Oggiano.

