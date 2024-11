Spionaggio, arrestato il portavoce di Netanyahu 

Tel Aviv. Benyamin Netanyahu non è persona sospettata: non è stata presentata in tribunale alcuna prova di un collegamento allo scandalo che i media israeliani hanno battezzato “BibiLeaks”, la fuga di notizie classificate finite su due media europei a settembre, che ha portato all’arresto del portavoce per la sicurezza del premier, Eli Feldstein, e di altri quattro militari dell’unità che custodisce i segreti di Stato. L’inchiesta intende fare luce non sui documenti top secret in sé, pubblicati dal tedesco Bild e il settimanale londinese Jewish Chronicle, bensì sulla catena che ha fatto uscire le informazioni sottratte ai database più segreti e meglio custoditi di Israele.

Le informazioni coperte da segreto - come ha rivelato Channel 12 - erano addirittura in possesso dell’unità speciale israeliana 8200, tra le più avanzate al mondo nell’intelligence e nella guerra cibernetica. Come dire, il sancta sanctorum dello spionaggio. I documenti con informazioni cruciali non erano stati trasmessi neppure ai maggiori attori dell’ultimo anno di guerra: il capo di stato maggiore Herzi Halevi, la squadra negoziale, il ministro della Difesa Yoav Gallant, l’ufficio del primo ministro. Il luogo da cui sono trapelati i cosiddetti “Sinwar papers” è tra l’altro un’area delimitata, isolata - riferisce Ynet - a cui ha accesso solo un piccolo numero di addetti. E dove un gruppo ristretto ha deciso di fornire intelligence a un soggetto non autorizzato, che le ha passate al portavoce di Netanyahu. In risposta alle prime notizie degli arresti che collegano l’ufficio di Bibi al caso, una nota ufficiale ha affermato venerdì che «nessuno dello staff è stato arrestato».

