Spinge la sua bici sulle strisce pedonali, anziano travolto da un’auto 

È sceso dalla bicicletta e l’ha spinta per attraversare la strada sulle strisce pedonali, nel lungomare New York, ma è stato investito da un’auto. Un 79enne è finito rovinosamente a terra: le sue condizioni inizialmente sono apparse gravi, tanto da far scattare l’intervento dell’ambulanza e della medicalizzata. Per fortuna l’uomo si è ripreso: il personale del 118 gli ha assegnato un codice giallo ed è stato accompagnato al Santissima Trinità.

La conducente della vettura, una 70enne, si è fermata subito per verificare le condizioni dell’uomo. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento. Inevitabilmente, visto anche l’orario (mezzogiorno di ieri), si sono create lunghe file d’auto soprattutto nella direzione dell’incidente, da via Riva di Ponente verso viale Colombo.

Un episodio che conferma ancora una volta la pericolosità di attraversare dal lungomare lato porto verso via Roma soprattutto quando ci sono i turisti appena sbarcati dalle navi da crociera. Un problema spesso rilanciato proprio quando avvengono questi episodi. (m. v.)

