Spiga (Cgil): scuole, accorpamenti in vista 

È allarme nel Medio Campidano per la futura soppressione di quasi metà delle autonomie scolastiche che porterà alla riduzione delle presidenze e alla chiusura degli istituti di alcuni piccoli paesi.

Lo denuncia Gianni Spiga della segreteria territoriale della Flc Cgil: «Il nostro territorio nel giro di un anno vedrà una perdita di autonomie scolastiche che porteranno ad accorpamenti tra scuole anche di diversi paesi con tutti i disagi che questo comporterà dal momento che l’autonomia degli istituti comprensivi e delle scuole superiori è prevista solo sopra i 900 alunni, un numero che non tiene conto della specificità della Sardegna e del Medio Campidano». Continua il sindacalista: «Così l’istituto comprensivo di Gonnosfanadiga è destinato all’accorpamento con quello di Arbus, a Villacidro gli istituti comprensivi passeranno da due a uno e anche alle superiori si salverà dagli accorpamenti solo il liceo Marconi-Lussu di San Gavino mentre ci sarà una sola presidenza tra il tecnico di Guspini e il professionale Volta dello stesso paese a cui oggi fanno capo anche l’agrario di Villacidro e l’alberghiero di Arbus. Il liceo Piga sarà accorpato con l’agrario di Villacidro. In alcuni, paesi come Villanovafranca, chiuderanno tutte le scuole ora aperte», conclude Spiga.

RIPRODUZIONE RISERVATA