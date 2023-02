Spielberg a Berlino «Sono il bambino che si emoziona» 

«Sono rimasto come il bambino di “The Fabelsman”, sento ancora oggi lo stesso livello di eccitazione quando trovo un libro o una sceneggiatura, o mi viene in mente un'idea originale che penso possa diventare un buon film. Un'eccitazione seconda forse solo alla nascita di un bambino. Quella sensazione è ancora viva in me». Così oggi Steven Spielberg, 76 anni, incontrando la stampa alla Berlinale che gli consegnerà sabato sera l'Orso d'Oro onorario alla carriera. E questo subito prima della visione del suo ultimo film in corsa per 7 Oscar.

E ancora il regista parlando di questo “The Fabelsman”: «Ho sempre voluto raccontare la storia di mia madre, mio padre e delle mie sorelle. Un'idea che è stata dentro di me tutta la vita e che traspare in tutti i miei film che, alla fine, sono sempre personali. Anzi molti di loro riguardano proprio la famiglia».

Sottolinea poi il regista che ha girato oltre 100 film e serie tv, ottenuto 19 candidature agli Oscar e ha vinto 3 statuette: «Mia madre diceva sempre: quando racconterai la nostra storia? Eppure ti ho dato così tanto materiale buono, quando userai quel materiale? È stato durante la pandemia che mi sono passate in testa tante brutte idee, che mi hanno davvero spaventato. Ho iniziato così a pensare alla mortalità, all'invecchiamento e questa paura che provavo per la pandemia mi ha dato il coraggio di raccontare la mia storia personale». Il film preferito? «Non lo dirò mai, i film sono come i figli, non ce n'è uno preferito. Sicuramente però posso dire che quello più difficile, fisicamente ed emotivamente, è stato “Schlinder’s List”».

