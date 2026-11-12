Non è mai troppo tardi. Con questo spirito è stato organizzato il corso “Smartphone per tutti”, a cura dello Sportello di facilitazione digitale del Comune di Sestu, rivolto ai meno giovani. Più di 40 gli iscritti, tanto che è stato necessario organizzare 4 classi.

Volevo cercare informazioni utili per mio figlio, che ha una malattia rara. All’inizio credevo che sarebbe stato difficile, ma poi mi sono entusiasmata. Molto interessante poi come evitare le truffe online, perché purtroppo anche io ci sono cascata», racconta Serena Cappai, 63 anni.Iil docente, Marco Giglio, 27 anni, spiega: «Le lezioni spaziavano dallo spid ai social, gli studenti erano sempre entusiasti».Soddisfatto l’assessore alle Politiche sociali Mario Alberto Serrau: «Con lo sportello diamo supporto e assistenza, ma i corsi permettono di diventare indipendenti, perché come mi ha insegnato mia nonna è sempre il momento giusto per imparare».

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