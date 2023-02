«Spid, il Governo rinnovi il servizio» 

Ci sono quelli che non ce l’hanno ancora e che ne hanno fatto a meno finora. E quelli che si sono scervellati per ottenerlo fin dall’inizio, quando poco o niente si sapeva sul suo conto. Per gli uni e per gli altri il percorso è a un vicolo cieco: Spid sì, Spid no? Il rischio è che il Governo cancelli tutto e già ad aprile, alla scadenza delle convenzioni con i gestori del servizio (per esempio Aruba e Poste), senza un nuovo accordo tra le parti lo Spid sparisca per sempre. La palla è sul tavolo romano del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti (Fdi) che ieri ha incontrato i “fornitori” di identità digitale, con i quali occorre trovare una soluzione che vada bene a entrambi le parti, per poter continuare a garantire lo Spid. Dal canto loro i gestori avanzano una loro proposta: 50 milioni di euro dal Governo per coprire i costi, anche alla luce delle prestazioni erogate e del volume d’affari: oggi sono infatti 34,2 milioni le identità Spid erogate e 12.674 le amministrazioni attive. Richieste presentate da Assocertificatori, l’associazione che riunisce la maggior parte dei fornitori.

Nodi da sciogliere

La questione è spinosa, e il tempo per risolverla non è abbastanza e oltretutto è impensabile che si possa ricorrere a un’altra proroga, regime che si protrarrà fino al 23 aprile. Certo è che gli annunci di Palazzo Chigi hanno sorpreso tutti, non ipotizzandosi un passo indietro dopo tutto il cancan scoppiato per convincerci della necessità di costruire una vita parallela digitale. Sicuramente cosa ci sia dietro l’angolo è un’incognita anche se l’intenzione del Governo è arrivare, a medio-lungo termine, a «un’unica identità digitale, nazionale e gestita dallo Stato» compresa la carta d’identità elettronica.

I timori

Sgomento e timori sono le sensazioni che si avvertono. E, a ragione, a sentire le associazioni che hanno a che fare con questi adempimenti. «Sarebbe estremamente grave abbandonare un sistema che tutto sommato sta funzionando», ritiene Paolo Matta, responsabile Inca Cgil Sardegna. «È vero che le persone più anziane riscontrano ancora delle difficoltà a utilizzarlo, ma gli stessi istituti di patronato lavorano quasi esclusivamente con Spid. Tutte le pratiche e le prestazioni vengono richieste con accesso al portale tramite Spid. Inoltre – sottolinea Matta – la famosa digitalizzazione che l’Inps non smette mai di rimarcare subirebbe un duro colpo. A mio avviso si tratterebbe di un passo indietro che non giova a nessuno». Andrea Pusceddu, presidente regionale Federconumatori, trova «inaccettabile che non si tenga conto degli investimenti fatti da persone e imprese per dotarsi dello Spid. Che, peraltro, ha rappresentato finalmente un elemento di efficacia ed efficienza inusuali nel rapporti tra Pa e cittadino. Come per tutte le cose che sembra funzionino – conclude Pusceddu – lo Stato ritiene di fare un inspiegabile passo indietro, speriamo che non succeda». (c. ra.)