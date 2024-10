“Spice”, oltre il traffico di marijuana 

Grande è la confusione sotto il cielo, affermava Mao Zedong, osservando la situazione della Cina. Nessuno si offenderà se si usa la medesima definizione rispetto alla situazione della crime fiction italiana: l’ultimo rapporto Aie sullo stato dell’editoria italiana ne certifica una quota di mercato di oltre il 20%. Tra i generi letterari, è in assoluto quello che ha più estimatori. Da un’osservazione generale, l’impressione è che due siano i segmenti più prolifici: il giallo consolatorio , che riafferma la semplificante distanza tra bene e male, e il true crime, che sfrutta l’ancestrale – e a tratti morbosa – paura che il male reale produce nella società. In “Spice” (Maestrale), Mauro Pusceddu (presidente del Tribunale di Nuoro) non si pone nella comoda posizione di cavalcare né l’una né l’altra onda ma, come nella migliore tradizione del noir, coglie l’occasione per sporcarsi le mani con la realtà senza rinunciare al ruolo di narratore.

I fatti

La Sardegna è capofila in Europa nella produzione di marijuana: qui si sequestra il 50% della droga destinata al mercato italiano, con un rapporto di 2 tonnellate ogni 100 mila abitanti. Nada Senes, promossa a commissario della Questura di Nuoro dopo le vicende raccontate nel precedente “Eroina” (Il Maestrale), si trova a investigare sull’omicidio di un giovane sacerdote straniero, il cui corpo viene ritrovato all’interno dei resti di una chiesa diroccata. Tutto attorno si alza il fumo di un rogo mancato. Il religioso è stato ucciso dopo aver subito indicibili torture e sevizie. Scavando nel suo passato, Nada scopre che era stato di recente allontanato dal paese di Billorè per sottrarlo alle chiacchiere sul suo conto.

Droga sintetica

Nel mentre una nuova droga sintetica – la Spice che, mischiata con la marijuana produce effetti psicotici – fa la sua comparsa sul mercato, provocando un’ondata di suicidi. La stessa droga parrebbe contenuta in bustine di incenso dall’esotico nome di kentzefàula, senza bugie. Troppa stima per l’uomo e lo scrittore per pensare che sia un caso, invece che una precisa dichiarazione d’intenti. In “Spice”, infatti, Pusceddu manifesta l’intenzione di non raccontare bugie: racconta, da uomo che pratica la legge nelle aule di tribunali, il funzionamento di un procedimento giudiziario e investigativo; racconta la complessità della procedura e il fattore moltiplicativo che è la burocrazia; racconta che dietro giudici, magistrati, poliziotti, carabinieri e perfino criminali ci sono uomini e donne, con il loro vuoto e il loro pieno, le luci, le ombre.

Figli della migranza

Soprattutto, ha il coraggio di raccontare una società sempre più multietnica, nonostante le infinite discussioni, le polemiche politiche (anche) di questi mesi: come Andrea Cotti con il suo vicequestore Luca Wu, Mauro Pusceddu muove una rete di personaggi figli della migranza: Nada è nera, adottata da una famiglia italiana e ha al suo comando un’agente che si chiama Linda Wu, chiaramente asiatica; Guglielmo Diop, capitano del Ros, è nato in Italia da genitori immigrati; Mirko Stankovic (protagonista del felice romanzo “Mantene S’Odiu” di Elias Mandreu, Piemme) è invece un maresciallo dei Carabinieri di origine slava. Jean Claude Izzo nel suo “Aglio, menta e basilico” (edizioni e/o) scrisse che “se c’è un futuro per l’Europa, un futuro bello, è in ciò che Edouard Glissant chiama creolità mediterranea”. Alla luce di questa riflessione, il passaggio in cui l’autore disserta del termine barbaricino nichéle, che è insieme nulla e tutto perché è in potenza qualunque cosa, il male, l’indicibile, l’intraducibile, è illuminante. Questa mescolanza che è nulla e tutto accade e accadrà inevitabilmente nella nostra terra, ogni giorno. Grande è la confusione sotto il cielo, certo, ma il noir che qualcuno voleva sepolto è vivo. E forse è vero, la situazione è eccellente.

