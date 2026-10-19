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Via Lombardia.
20 ottobre 2026 alle 00:47

Spiazzo abbandonato, interviene il Comune 

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Dopo anni di diatribe, e rimpalli di competenze, si va verso la formalizzazione della proprietà comunale delle aree di via Lombardia, a ridosso dei palazzi di Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa.

Le novità sull’iter - avviato durante la scorsa consiliatura - sono emerse durante l’ultima riunione del Consiglio comunale. «Una vicenda patrimoniale sulla quale siamo intervenuti più volte come partito», ricorda Michele Pisano, capogruppo di FdI, «rimasta per decenni senza una definizione completa, con conseguenze sulla manutenzione, sul decoro e sulla fruibilità dell'area da parte dei residenti. Grazie alle nostre interpellanze e, in questo caso, alla disponibilità della Giunta, gli approfondimenti sono stati avviati». Sullo sfondo «l'incuria di via Lombardia, diretta conseguenza del pasticcio», sottolinea Pisano, «verde trascurato, segnali stradali coperti dalla vegetazione, giochi per bambini degradati». E aggiunge: «I residenti di via Lombardia hanno diritto a spazi curati, sicuri e fruibili».

In Consiglio il vicesindaco Tore Sanna ha ripercorso le tappe richiamando gli espropri del 1960, i lavori approvati nel 1995, gli approfondimenti avviati per il completamento di volture e trascrizioni delle aree. Sino al finanziamento di 295mila euro - regionale e comunale - dedicato alla riqualificazione. «Attualmente c’è un gruppo intersettoriale fra Ambiente e Servizi tecnologici che sta procedendo a dare l’incarico a un tecnico esterno per la predisposizione del progetto, per poi definire l’esecutivo e mandare in gara i lavori», spiega Sanna. L’incarico progettuale è atteso entro fine 2026.

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