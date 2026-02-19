Spiava la ex con un drone: arrestato per stalking 

Napoli. Stavano insieme da quasi due anni. Poi lei, dopo aver scoperto un suo tradimento, lo ha lasciato. E da lì sono iniziati i messaggi, i pedinamenti, le violenze. Fino ad arrivare a spiarla con un drone: lo ha fatto alzare fino alla finestra della ex per controllarla. Poi però il drone si è schiantato. L’episodio di San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli, racconta una forma di stalking inedita e preoccupante. Lui 28 anni, lei 24. La loro storia era iniziata nel dicembre 2024. Lei ha messo fine alla relazione pochi giorni fa e lui ha reagito con violenza. Le ha strappato i capelli, un’altra volta l’ha colpita, un’altra ancora le ha sputato in faccia. E poi i pedinamenti, ovunque, a qualsiasi ora. Poi ha comprato il drone per spiarla in camera da letto ma, forse per una folata di vento o una manovra sbagliata, l’apparecchio è caduto e lei è stata svegliata dal rumore, ha capito quel che stava succedendo e ha chiamato i carabinieri. Non è stato molto complicato rintracciare ed arrestare lo stalker. A incastrarlo è stato proprio il drone: il 28enne aveva effettuato delle riprese già nel negozio dove lo aveva acquistato, tra le immagini compariva il suo volto mentre sistemava gli ultimi dettagli prima dell’ultimo volo. Ora è ai domiciliari, in attesa di giudizio per atti persecutori.

RIPRODUZIONE RISERVATA