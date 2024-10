Spiati i conti correnti di Crosetto, La Russa e delle sorelle Meloni 

Gi accessi abusivi sono stati fatti sui conti correnti di Giorgia Meloni, di sua sorella Arianna e di Andrea Gianbruno, ex compagno della premier, ma anche del presidente del Senato Ignazio La Russa e dei ministri Crosetto e Santanché. Ma è ancora presto per dire se sia stato dossieraggio, per ora si sa che a effettuarli è stato un dipendente di Intesa Sanpaolo, licenziato in agosto dopo che la banca si è accorta dell’attività.

L’indagine ieri dava il titolo alla homepage del Giornale (“Inchiesta choc a Bari: spiati i conti di Giorgia e Arianna Meloni, Crosetto e La Russa), ma il primo a pubblicare la notizia è stato il quotidiano Domani, che rivela l’inchiesta barese sull’ex bancario che avrebbe effettuato in 26 mesi quasi 7mila accessi, «tutti abusivi», a conti correnti di militari, vip e politici: oltre a quelli già citati anche Raffaele Fitto, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, i governatori di Puglia e Veneto, Michele Emiliano e Luca Zaia, il procuratore di Trani, Renato Nitti, ufficiali dell’Arma e della Finanza. «Le domande legittime sono molte - sottolinea Crosetto - Quanti dossier hanno costruito in questi anni? Quanti sono quelli che non conosciamo ancora? E poi: perché, su richiesta di chi, con che finalità?». I magistrati stanno cercando di capire, con perquisizioni e acquisizioni di file e testimonianze, il perché di questi accessi illegali. La mole degli accessi è enorme e, a differenza di quanto accaduto per l’indagine di Perugia, non si tratta di segnalazioni di operazioni sospette della Uif o di dati di inchieste giudiziarie, ma di notizie molto private e delicate, come i movimenti dei conti correnti. Gli accessi sarebbero avvenuti tra il 21 febbraio del 2022 e il 24 aprile del 2024, e avrebbero più in particolare riguardato oltre 3.500 clienti di 679 filiali di Intesa Sanpaolo, sparse in tutta Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA