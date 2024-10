Spiati i conti correnti di 34 politici 

Bari. «Io sono la persona più dossierata d'Italia. Nel dramma c'è la buona notizia: la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si è trovato niente. Non sono ricattabile. E forse questa è anche la ragione per la quale sono così spiata». La premier Giorgia Meloni interviene sull'inchiesta di Bari sugli oltre 6.600 accessi abusivi dell'ex dipendente di Intesa Sanpaolo, Vincenzo Coviello. Sarebbero 34 i politici i cui conti correnti sarebbero stati controllati dalla filiale di Bisceglie. Visionati i movimenti bancari di 3.572 clienti.

Le posizioni

E se la premier dai microfoni del Tg5 ha invocato l’intervento della magistratura («Spero che una spiegazione ce la dia»), in maggioranza i toni sui conti spiati sono durissimi. Per il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, «la sistematica azione di spionaggio di grandi personaggi politici, quasi tutti di una precisa parte» rivela la «volontà di creare un'alterazione del percorso democratico». Toni ancora più forti arrivano dal responsabile organizzativo di FdI, Giovanni Donzelli, secondo il quale «qualcuno non accetta di aver perso le elezioni e prova a condizionare e ribaltare il risultato elettorale».

L’attività

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, anche lui finito nel mirino, attacca invece la premier: «Il mio conto corrente è già stato pubblicato a puntate dal Fatto Quotidiano con il silenzio di larghissima parte dei media. Ora che Meloni è stata spiata insieme ad altre 6mila persone si grida allo scandalo. Trovo ipocrita che protesti quando questa roba riguarda lei e stia zitta per gli altri». Il bancario licenziato agì tra il febbraio 2022 e l'aprile 2024. Venerdì la Banca d'Italia ha chiesto a Intesa «di fornire chiarimenti sull'accaduto e sulle iniziative che intende intraprendere». Ieri l'istituto ha deciso che nominerà a breve un generale dei carabinieri in pensione, Antonio De Vita, come responsabile della sicurezza informatica. De Vita venne assunto dal 1° settembre scorso (cioè poche settimane dopo il licenziamento di Coviello avvenuto ad agosto) come senior advisor sui temi della cyber sicurezza nello staff del consigliere delegato Carlo Messina.

