Spiati da Paragon, spunta anche Casarini 

Da sempre attivista sociale, già leader no-global e poi fondatore e capomissione di Mediterranea Saving Humans, l'ong impegnata nella ricerca e nel soccorso dei migranti in difficoltà. Anche Luca Casarini finisce nel mirino di Graphite, il nuovo spyware prodotto e diffuso dall'azienda israeliana Paragon. Anche lui, come pochi giorni fa il direttore di Fanpage Francesco Cancellato, ha ricevuto venerdì un messaggio WhatsApp direttamente da Meta in cui veniva avvertito della manomissione del suo dispositivo. «È incredibile che criminali come Almasri abbiano ricevuto un trattamento di quel tipo e persone come giornalisti e attivisti vengano sottoposte a questo tipo di cyberwar», commenta Casarini, che nelle prossime ore depositerà una denuncia. Nel mirino dello spyware, stando a quanto trapelato, ci sarebbe una novantina di persone, quasi del mondo del giornalismo o dell’attivismo, di almeno una ventina di Paesi. Sotto accusa gli Stati che da Paragon hanno acquistato il software, come Usa e «paesi alleati», con l’impegno a escludere giornalisti e attivisti. Il governo, però, smentisce un coinvolgimento ed «esclude che siano stati sottoposti a controllo da parte dell’intelligence» i soggetti tutelati dalla legge sui servizi segreti, «compresi i giornalisti».

