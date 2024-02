Spianata delle moschee per pochi 

Tel Aviv. Il governo di Benyamin Netanyahu ha deciso di limitare l’accesso degli arabi israeliani alla Spianata delle Moschee in Città Vecchia a Gerusalemme durante il prossimo Ramadan che inizia il 10 marzo. Una scelta innescata da una richiesta del ministro della Sicurezza nazionale e leader della destra radicale Itamar Ben Gvir. L’ufficio del premier ha sostenuto che la decisione «consente la libertà di culto entro i limiti delle esigenze di sicurezza». Al contrario Hamas da Gaza l’ha subito bollata come «una violazione della libertà di culto» e ha esortato i palestinesi a «marciare ed essere presenti nella moschea di al-Aqsa» sulla Spianata. «Rappresenta un’intensificazione del crimine sionista e della guerra religiosa guidata dal gruppo di coloni estremisti del governo terrorista d’occupazione», ha tuonato ancora Hamas. La mossa di Netanyahu non è piaciuta neanche in Israele. Lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno del Paese, ha avvisato che il provvedimento complica una situazione complessiva già tesissima e può innescare una vampata di ulteriore violenza. Ma anche il procuratore generale dello Stato Gali Baharav-Miara ha messo in guardia sugli ostacoli legali alla decisione.

Rapporti tesi

Intanto il gelo calato tra Israele e il Brasile dopo le dichiarazioni di Lula che ha parlato di “genocidio” a Gaza evocando anche Hitler si è trasformato in un vero e proprio scontro. Lo Stato ebraico, dopo un burrascoso colloquio tra il ministro degli Esteri Israel Katz e l’ambasciatore brasiliano convocato al Museo della Shoah di Yad Vashem, ha dichiarato il presidente brasiliano «persona non grata». Il Brasile ha quindi richiamato in patria per consultazioni il proprio diplomatico e ha convocato l’ambasciatore israeliano a Brasilia per protesta. Ma le acque sono agitate anche alla Corte di giustizia dell'Aja, dove il ministro degli Esteri dell’Autorità palestinese Riad al Malki ha accusato che il suo popolo sta soffrendo «colonialismo e apartheid».

Il video

Un video che “strappa il cuore”. Così la famiglia Bibas - attraverso il Forum delle famiglie degli ostaggi - ha definito il video dei congiunti trovato a Khan Yunis e diffuso dall’esercito. «Assistere a Shiri, Yarden, Ariel e Kfir, strappati dalla loro casa a Nir Oz in questo paesaggio infernale - ha denunciato - è insopportabile e disumano. Il rapimento di bambini è un crimine di guerra contro l’umanità. Riportateli a casa immediatamente».

