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Arbus
10 ottobre 2026 alle 00:38

Spiaggia pulita ma i sacchi sono ancora lì 

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L’estate è passata, i rifiuti sono rimasti. Lungo la Costa Verde continuano le segnalazioni sul degrado delle spiagge, ma anche testimonianze sulla doppia faccia del turismo. L’ultima è da Piscinas. «I volontari», dice Simone Atzeni, «hanno pulito la spiaggia e riempito diversi sacchi di plastica. Un gesto di civiltà da apprezzare, se non fosse che quelle buste sono rimaste ammassate ai piedi della dune. In sostanza, spiaggia pulita e dune sporche».

Nei giorni scorsi la denuncia era arrivata dalla consigliera di minoranza, Anita Tatti: «L’ingresso alla spiaggia di Torre dei Corsari è pieno di rifiuti di ogni genere, non più solo il sacchetto selvaggio, che ha fatto da padrone per tutta l’estate: a fine stagione anche ingombranti». E sui social la polemica impazza: accuse al Comune di Arbus, che non applica i controlli e spreca soldi pubblici per le raccolte straordinarie.

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