Spiaggia pulita ma ancora pochi servizi 

Da ieri la spiaggia è più pulita grazie ai volontari scesi in campo grazie alle "Giornate ecologiche" promosse dal Comune. Mancano ancora però tutti i servizi essenziali per trascorrere qualche ora al mare. Il litorale di Is Arutas, tra il più belli per la particolarità della sua sabbia, non è pronto ad accogliere i vacanzieri già arrivati, complici le alte temperature.

I disagi

Chi arriva nel litorale trova i bagni chiusi. Ma non solo: non ci sono nemmeno i bidoni per i rifiuti. E non sempre l’unico bar presente è aperto. Le passerelle in legno non sono in buono stato, inciampare è un attimo. Pochi giorni fa ha denunciato lo stato di degrado anche il tiktoker Fabrizio Cota che racconta la storia dei borghi sui social ai suoi tanti follower: 43 mila su Instagram e 130 mila su TikTok. «E poi ci lamentiamo che i turisti vanno in Francia e Spagna - racconta mostrando le immagini del litorale. Ribatte il sindaco Andrea Abis: «Stiamo parlando di una spiaggia tutelata non urbana dove la stagione ancora non è iniziata. Tutti i servizi saranno attivi con la partenza della sosta a pagamento il 15 maggio, in anticipo di due settimane rispetto al 2024. Quando entrerà in vigore il Pul le cose cambieranno».

Rifiuti e sabbia

Ieri grazie alla giornata ecologica sono stati portati via 400 chili di rifiuti. Come al solito tanta plastica, ma anche vecchie reti metalliche e qualche sedia. Sono ritornati in spiaggia poi centocinquanta chili di sabbia: è quella che è stata sequestrata la scorsa stagione estiva da polizia locale, barracelli e Forestale. Diversi chili sono arrivati via posta da chi si è pentito di averla “rubata” anni fa. Hanno partecipato all'iniziativa gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Cabras e Riola Sardo. I giovani hanno potuto seguire un mini corso durante il quale hanno appreso quanto siano pericolosi i rifiuti per la flora e la fauna, ma sono stati anche insigniti del titolo onorario di Sinis sentinels.

Il Comune

Carlo Carta, assessore all’Ambiente: «Abbiamo voluto responsabilizzare i giovani, coloro i quali dovranno lavorare in futuro per proteggere il territorio. Per questo motivo abbiamo affidato loro il compito di essere sempre vigili, divulgare in famiglia e nel gruppo di amici le informazioni ricevute, essere d’esempio per gli altri e stare attenti ai comportamenti altrui in spiaggia. Abbiamo spiegato loro che l’approccio più corretto nei confronti di chi sbaglia è sempre la gentilezza. Solo così si può ottenere una risposta positiva e si riesce a porre fine al comportamento scorretto».

