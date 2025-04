Spiaggia pulita grazie ai bimbi della primaria 

Questa volta a pulire ci hanno pensato i bambini. Nell’ambito del progetto “Fuoriclasse in movimento”, gli alunni della scuola primaria di via Vico, Istituto comprensivo 4, armati di guanti e buste, hanno rimosso i rifiuti in un tratto della spiaggia del Poetto, davanti alla Bussola. L’iniziativa, a cui ha partecipato anche l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta, è stata promossa dal Consiglio dei bambini.Fuoriclasse in movimento è una rete che nasce dall’esperienza di Save the Children nell’ambito della prevenzione della dispersione scolastica, focalizzata sul rafforzamento del benessere scolastico.

E nelle prossime settimane saranno anche i volontari di Cittadinanza Attiva Oikos a portare avanti le passeggiate ecologiche nelle spiagge della costa che a breve saranno prese d’assalto dai bagnanti. Dopo Cala Regina ripulita nei giorni scorsi, nelle prossime settimane sarà la volta di Mari Pintau, la perla del litorale quartese.

