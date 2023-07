Spiaggia per i cani, ladri in azione 

Nelle due spiagge dove dallo scorso anno è possibile portare anche gli animali – quella di Is Perdigonis a Muravera e di Tziu Franciscu a Costa Rei – sono state rubate le perimetrazioni delle aree destinate, appunto, ai bagnanti con i cani. A scoprirlo ieri mattina gli addetti alla pulizia delle spiagge.

«Un atto – sottolinea il sindaco, Salvatore Piu – che qualifica chi lo ha commesso. Evidentemente l’area per i cani non era gradita a qualcuno che non esito a definire incivile».

L’amministrazione ha presentato regolare denuncia ai carabinieri. «Quello che dispiace non è tanto il danno economico – aggiunge l’assessore Fabio Piras – quanto il disagio per gli utenti che si aspettano di usufruire di un servizio che avevamo predisposto per rendere più attrattive le nostre spiagge».

Le perimetrazioni delle dog beach saranno ripristinate nei prossimi giorni. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA