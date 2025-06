Spiaggia off limits, disabile accusa: «Non ci sono le passerelle» 

«Mi piacerebbe andare al mare quando mi pare e dove mi pare, senza l’aiuto di nessuno. Come fanno tutti». E invece per Daniel Maris, 40 anni, costretto a muoversi su una sedia a rotelle, raggiungere le spiagge della costa è quasi un’impresa. La sua odissea a Marina Residence, denunciata anche dall’associazione turistica di Quartu, l’ha documentata ieri in un video dove mostra come sia impossibile raggiungere l’arenile passando per un vialetto sabbioso.

«Anche se ci fossero le pedane in spiaggia» racconta, «il problema è come arrivarci. Nessuno ha previsto passerelle che passino nelle stradine che portano al mare. E questo vale per tutte le spiagge di Flumini». Certo, aggiunge, «puoi andare in uno stabilimento privato ma non bisogna dimenticare che non tutti possono permettersi di pagare 15-20 euro per una postazione. Sarebbe invece bello poterlo fare in piena libertà, andando nella spiaggia libera quando se ne ha voglia». Invece, «devi essere sempre accompagnato. Io non faccio il bagno da febbraio scorso, perché i miei amici sono partiti e adesso sono solo». Tra i problemi «anche la mancanza di scivoli nei marciapiedi, quando esci dall’auto dopo avere parcheggiato».

RIPRODUZIONE RISERVATA